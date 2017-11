Stadtansichten von Erbach im Odenwald ( [1] 2 )

Die zum Odenwaldkreis gehörende Kreisstadt Erbach liegt im Tal der Mümling im Odenwald.

Tempelhaus (1378) - Befestigter Wohnturm der Burgmannenfamilie Echter. Später Amtshaus, Landratsamt und Hospital.

Tempelhaus (1378) und Haus Dornheim (Erbaut 1619 in Dornheim/Ried und 1991 an diese Stelle versetzt)

Ehemaliges Amtshaus der Reichsgrafen Erbach (1550) - Seit 1810 in Privatbesitz.

Haus Gräfe (1712) - Ehemaliger Sitz des gräflichen Haushofmeisters und Kanzleidirektors.

Haus Gräfe (1712) - Ehemaliger Sitz des gräflichen Haushofmeisters und Kanzleidirektors.

Evangelische Stadtkirche (1747-1750) - Wahrzeichen der Stadt mit 48 m hohen Turm.

Altes Rathaus (Hauptbau 1545, Torbau 1594) - Im Hintergrund Turm der evangelischen Stadtkirche (1747-1750).

Schloss der Grafen von Erbach-Erbach

Lustgarten

Altes Rathaus (Hauptbau 1545, Torbau 1594) - Im Hintergrund Turm der evangelischen Stadtkirche (1747-1750).