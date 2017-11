Michelstadt, das Herz des Odenwaldes ( [1] 2 )

Die Stadt Michelstadt ist die älteste Siedlungen des inneren Odenwaldes. Sie hat hat eine sehenswerte Altstadt mit vielen Fachwerkhäusern.

Haus in der Bahnhofstraße

Gedenktafel für den Bienenmarkt

Fachwerkhäuser in der Grossen Gasse

Marktbrunnen (1575) - Von Graf Georg II. zu Erbach gestiftet

Marktbrunnen (1575) - Erzengel Michael mit der Seelenwaage

Historisches Rathaus (1484) - Das Rathaus diente von Beginn an als Markthalle

Historisches Rathaus (1484) - Auf einer Briefmarke der Deutschen Post verewigt

Historisches Rathaus (1484) - Der Bau ruht auf schweren Eichenpfosten