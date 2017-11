Die Fachwerkstadt Seligenstadt am Main ( [1] 2 3 4 )

Seligenstadt ist eine der ältesten Städte Deutschlands und war bereits in karolingischer Zeit von großer Bedeutung

Schulgebäude der Musikschule Seligenstadt-Hainburg-Mainhausen am Freihofplatz

Gasthaus zu den drei Kronen (1720) - Wurde auf dem ehemaligen Pfarrhof Seligenstadt erbaut

Fachwerkhaus in der Freihofstraße

Fachwerkhäuser gegenüber der karolingischen Basilika inmitten des mittelalterlichen Stadtkerns von Seligenstadt

Hans-Memling-Schule (1842) - Die Grundschule wurde direkt neben der Einhard-Basilika und dem ehemaligen Benediktinerkloster gebaut

Fachwerkhaus in der Aschaffenburger Straße 8

Barauerei Glaabsbräu - Brauerei-Ausschank an der Privatbrauerei Glaabsbräu

Fachwerkhaus Ecke Gerbergasse und Mohnmühlgasse

Gustav-Adolf-Kirche (1847) - Die kleine Glocke mit dem Ton "f" (110 kg) hat beide Kriege unbeschadet überstanden

Wendelinuskapelle (1670) - Das Portal von 1722 gehörte der ehemaligen Abteikirche