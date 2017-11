Die Altstadt von Dreieichenhain ( [1] 2 3 )

Die Siedlung Dreieichenhain entstand neben der im 11. Jahrhundert gebauten Burg Hayn und ist heute Station der Deutschen Fachwerkstraße.

Fachwerkhaus in der alten Schulgasse

Fachwerkhaus (1686) - Eines der kleinsten Fachwerkhäuser im Hayn mit sehr sehenswerten Schmuckformen im Fachwerk

Burg Hayn (1180) - Die Burg wurde unter den Herren von Hagen-Münzenberg erbaut

Burg Hayn (1180) - Die Steinbrücke wurde erst 1783 gebaut und löste an dieser Stelle eine leicht abwerfbare Holzbrücke ab

Evangelische Kirche (1718) - Die an dieser Stelle stehende frühgotische Saalkirche brannte im Jahr 1669 nieder und wurde mit diesem Bau ersetzt

Burg Hayn (1180) - Reste des frühgotischen Staffelgiebel des Palas, der für Repräsentationszwecke entsprechend großzügig dimensioniert war

Romanische Stadtmauer (1180) - Zum Schutz einer der Burg vorgelagerten kleinen Ansiedlung der Burgmannen und Bediensteten entstanden

Fachwerkhaus in der Erbsengasse

Fachwerkhaus in der Fahrgasse