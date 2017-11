Fachwerkhäuser in Trebur ( [1] 2 3 4 )

Die Stadt Trebur war Standort einer Königspfalz und verlor durch den hier im Jahr 1076 auf dem Fürstentag beschlossenen Gang nach Canossa von König Heinrich IV dann in Folge an Bedeutung.

Arbeiterwohnhäuser (19. Jhd.) - Diese kleinen Fachwerkhäuser sind heute nur noch selten vorhandenen

Fachwerkhaus Astheimer Straße 3

Fachwerkhäuser in der Astheimer Starße

Rote Haus (1680) - Ein für das Treburer Ortsbild typische Fachwerkhaus

Fachwerkhaus Fischergasse 1

Fachwerkhaus in der Hauptstraße Ecke Fischergasse

Fachwerkhaus Groß-Gerauer-Straße 15

Fachwerkhaus (1787) - Der nach historischem Vorbild gepflasterte Vorplatz wird mit einem schmiedeeisernen Tor abgeschlossen

Fachwerkhaus in der Hauptstraße

Fachwerkhaus in der Hauptstraße (1781)