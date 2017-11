Die Herrenhäuser Gärten ( [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 )

Die Herrenhäuser Gärten in Hannover setzen sich aus dem Große Garten, dem Berggarten sowie dem Georgen- und Welfengarten zusammen. Der Große Garten stellt das historische Kernstück der Gärten dar und zählt zu den bedeutenden Barockgärten Europas.

Bibliothekspavillon (1820) - Georg Ludwig Friedrich Laves erbaute den Wohnsitz der Hofgärtner

Mausoleum (1847) - Hofbaumeisters Laves entwarf die Pläne für Königin Friederike und König Ernst August

Berggarten (1666) - Wurde auf einem abgetragenen Sandberg als Küchengarten angelegt

Berggarten (1666) - Einer der ältesten Botanischen Gärten in Deutschland

Augustenbrücke (1840) - Von Georg Ludwig Friedrich Laves entworfen

Georgengarten - Von 1828 bis 1843 wurde der Park in einen Landschaftspark nach englischem Vorbild umgebaut

Leibniztempel (1787) - Wurde zu Ehren des Gelehrten Gottfried Wilhelm Leibniz auf dem Waterlooplatz errichtet und später in den Georgengarten versetzt

Ehrenhof des Schlosses von Herrenhausen

Großes Parterre mit Ehrenhof des Schlosses im Hintergrund

