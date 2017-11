Stadtrundgang durch Hannover ( [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 )

Hannover ist die Hauptstadt des 1946 neu gebildeten Landes Niedersachsen und war früher Hauptstadt des Königreiches Hannover

Wohnhaus in der Alexanderstraße

Altes Rathaus (1410) - Der Architekten Conrad Wilhelm Hase stellte nach dem verhinderten Abriss den reinen Baustils aus der Zeit um 1500 wieder her

Altes Rathaus (1410) - Ende des 19. Jahrhunderts sollte das Gebäude abgerissen werden, was eine Bürgerinitiative verhindern konnte

Ballhof (1649) - Von Herzog Georg Wilhelm für das Ballspiel erbaut. In der Folge Theater, Konzertsaal Club- und Vereinslokal und Speicher

Ballhof (1649) - Nach der Altstadtsanierung 1939, bei der auch der Ballhofplatz angelegt wurde, Heim der Hitlerjugend. Seit 1943 Schauspielhaus

Ballhofstraße 12 - Restaurant Meyer's am Ballhof

Burgstraße - Die Fachwerkhäuser des 16. bis 18. Jahrhunderts entgingen im Jahre 1943 den Flammen und wurden dann zum Teil an ihren jetzigen Standort versetzt

Burgstraße - Das Historische Museum bildet ein Kontrast zu den Fachwerkhäusern auf der anderen Straßenseite

Fachwerkhäuser Ecke Burgstraße und Kramerstraße

Hanns-Lilje-Platz - Blick vom Forum des Landesmuseums