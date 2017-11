Heppenheim, die Perle der Bergstraße ( [1] 2 3 4 5 6 7 8 )

Heppenheim, die romantische Kreis-, Wein- und Festspielstadt an der Bergstraße, hat einen mittelalterlichen Stadtkern mit Fachwerkbauten aus fünf Jahrhunderten.

Wappen von Heppenheim

Haus in der Amtsgasse 2

Kurfürstlicher Amtshof - Seit dem 30 jährigen Krieg Sitz des Burggrafen von Starkenburg

Kurmainzer Amtshof (14. Jahrhundert) - Der Ehemalige Amtshof beherbergt heute ein Museum und die Gaststätte Winzerkeller

Amtsgasse 8 (Ende 15. Jahrhundert) - Spätgotisches Fachwerk

Eckhaus Amtsgasse - Bogengasse

Gräffstraße 3 - Landratsamt

Fachwerkhaus in der Johannisgasse

Katholische Kirche St. Peter (1904) - Architekt war Prof. Ludwig Becker aus Mainz

Katholische Kirche St. Peter (1904) - Häufig als Dom der Bergstraße bezeichnet