Zwingenberg an der Bergstraße ( [1] 2 3 4 )

Die Stadt Zwingenberg liegt an der Bergstraße am Rande des Odenwaldes. Sie hat eine touristisch attraktive Altstadt mit historisch interessanten Fachwerkhäusern.

Burgsitz der Herren von Wallbrunn (1410-1641)

Blick von der Bergkirche

Die Oberstadt war bereits vor 1274 befestigt

Winklige Gassen und am Hang liegende Treppen bilden die Oberstadt

Auf dem Berg

Aul (vor 1500) - Letzte runde Eckturm, der von der Stadtmauer erhalten geblieben ist

Schulhaus (16 Jh) - Hier wohnten die letzten Echter von Mespelbrunn

Bergkirche (1258) - Blick aus dem Fenster

Bergkirche (1258) - Die ursprüngliche einfache Kapelle wurde aufgrund verschiedener Stiftungen immer wieder erweitert