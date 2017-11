Das internationale Wind- und Wassermühlen-Museum in Gifhorn ( [1] 2 3 4 5 6 )

Das 1980 eröffnete Mühlenmuseum in Gifhorn stellt auf seinem Freigelände 16 funktionstüchtige Mühlen aus. Der Nachbau einer russischen Holzkirche zeugt von der hohen Kunst des Holzbaus in Russland.

Das Internationale Mühlenmuseum

Backhaus (1983) - Vierständer-Niedersachsenhaus

Balearische Mühle von Mallorca "Moli de Tramuntana" - Nachbau eines Getreidemühlentyps, der am Stadtrand von Palma de Mallorca noch häufig zu sehen ist

Bauern-Windmühle "Maschenka" (2001) - Nachbildung einer typischen russischen Bockwindmühle aus dem nordrussischen Archangelsk

Bergholländer-Mühle "Immanuel" (1848) - Originalmühle aus Westdorf in Deutschland

Bergholländer-Mühle "Immanuel" (1848) - Stirnrad in der Mühle