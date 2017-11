Gifhorn, die Mühlenstadt in der Südheide ( [1] 2 3 )

Die historische Altstadt von Gifhorn und das im Stil der Weserrenaissance gehaltene Schloss stammen aus der Zeit des Wiederaufbaus nach der Hildesheimer Stiftsfehde (1519 bis 1523).

Amtssitz der Superintendenten (1678) - Seit 1876 Kornbrennerei

Ein moderner Neubau, der trotzdem in das Stadtbild passt

Handwerkerhaus - 1669 Durch ein Großfeuer zerstört und 1673 wieder aufgebaut

Fachwerkhaus in Gifhorn

Durchgang zum Speicherhof

Fachwerkhaus in Gifhorn

Fachwerkhaus in Gifhorn

Haus des Handwerks - Vormals Rathaus der Stadt Gifhorn von 1925 - 1985

Höfersches Haus (1570) - Kauf- und Handelshaus