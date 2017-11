Bad Homburg vor der Höhe - Champagnerluft und Tradition ( [1] 2 3 4 5 6 7 8 )

Die Kurstadt Bad Homburg vor der Höhe wurde durch die von Kaiser Wilhelm II. ausgesprochene Ernennung zur Sommerresidenz und durch seine traditionsreiche Spielbank weltberühmt.

Kaiserliches Reichspostgebäude (1893) - Diente bis 1972 als Postamt

Fachwerkhaus (1508) - Das älteste Haus der Stadt erhielt 1991 nach Abschluss der Reneovierung den Architekturpreis

Landgraf-Ludwig-Schule (1869) - Erbaut von Christian Holler für die "Allgemeine Bürgerschule"

Fachwerkhaus in der Altstadt

Fußgängerbereich in der Altstadt

Gebäude in der zur Altstadt gehörenden Rathausstraße

Eckhaus Rathausstraße - Rind'sche-Stiftstraße

Rathausturm (14. Jahrhundert) - Teil des ersten Homburger Rathauses, das quer zur heutigen Rathausgasse lag und einen Teil der inneren Stadtmauer bildete

Die Rind'sche-Stiftstraße mit Blick Richtung Rathausstraße

Ritter-von-Marx-Brücke (1905) - Die Überbrückung der Altstadt stellte einen Meilenstein in der Stadtentwicklung dar