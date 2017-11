Uppsala - Das Heidelberg des Nordens ( [1] 2 3 )

Die 180.000 Einwohner zählende Universitätsstadt Uppsala liegt am Fluß Fyrisån und zählt zu den Haupttouristenmagneten Schwedens.

Der Dom mit Haglunds Brücke im Vordergrund

Im 19. Jahrhundert wurden die Barockkuppeln des Doms durch die spitzen Türme ersetzt

Der 118,7 m hohe Dom St. Erik ist höchste Kirchengebäude Skandinaviens

Dreifaltigkeitskirche (13. Jhd.) - Dreischiffige Basilika, deren jetziger Ausbauzustand aus dem Jahr 1500 stammt

Die Schrägseilbrücke von 1848 wurde 1987 wieder aufgebaut

Der Dom St. Erik (Domkyrka) und das Opernhaus (Alfvénsalen)

Alfvénsalen - Das Opernhaus am Fluss Fyrisån

Denkmal für Gustav II Adolf - König von 1611 bis 1632

Brunnen im Innenhof des Schlosses

Gustav I. Wasa begann mit dem Bau des Schlosses in Uppsala