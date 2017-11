Das Michajlovskij-Palais (Михайловский дворец) ( [1] 2 3 4 )



Das in Sankt Petersburg am Platz der Künste gelegene Michaels-Palais war eine Idee von Paul I. und wurde von seinem Nachfolger Alexander I. beim Architekten K. Rossi in Auftrag gegeben. Carlo di Giovanni Rossi gestaltete das Gebäude in dem für ihn typischen Stil des Klassizismus. Heute ist das Palais der Hauptsitz des Russischen Museums.