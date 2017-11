Kathedralen, Kirchen und Klöster in Sankt Petersburg ( [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 )



Peter der Große untersagte den Bau von Zwiebeltürmen in Sankt Petersburg. Dies ist der Grund, dass sich in der historischen Stadtmitte nur ein einziger Kirche, die Auferstehungskirche, russischer Bauform befindet. Sie befindet sich an der Stelle, wo Zar Alexander II. ermordet wurde.