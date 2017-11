Der Kreml und der Rote Platz in Moskau ( [1] 2 3 4 )

Der Rote Platz (Krasnaja Ploschtschad) ist ein berühmter Platz in Moskau, direkt angrenzend an den Kreml. Der Rote Platz wird im Südosten durch die Basiliuskathedrale, im Südwesten durch die Kremlmauer, im Nordwesten durch das Historische Museum und im Nordosten durch das Kaufhaus GUM begrenzt.

Kreml - Mauer mit den Türmen Spasskaja (Turm des Erlösers) und Zarskaja (Zarenturm)

Kreml - Im Hintergrund das historische Museum

Erzengel-Kathedrale (1509) - Grabstädte von Zar Iwan der Schreckliche

Arsenal - Heute Kommandantur des Kreml Wachschutzes. Das alte Arsenal wurde 1812 gesprengt.

Auferstehungstor - Bild am Tor

Tsar Pushka (1586) - Die in Bronze gegossene Zarenkanone wurde vom Zaren Fjodor Iwanowitsch beauftragt

Tsar Pushka (1586) - Die die größte Kanone der Welt hat ein Kaliber von 890 mm und eine Gesamtmasse von 40 Tonnen

Manege (1817) - Wurde als Paradehalle der Offiziersreitschule erbaut und ist heute der größte kulturelle Ausstellungskomplex in Moskau

Verkündungs-Kathedrale (1489) - Hauskirche der Moskauer Fürsten

Roter Platz - Blick über die Moskqua