Die Reiterstadt Verden an der Aller ( [1] 2 3 )

Die Reiterstadt Verden an der Aller ist Kreisstadt des Landkreises Verden in Niedersachsen

Ackerbürgerhaus (1561) - Erbaut von Jan von Bremen

Haus in der Andreasstraße

Fachwerkhaus (1670) - Das Haus am Anita-Augspurg-Platz wurde 1984 grundlegend restauriert

Haus der Werbung - Anita-Augspurg-Platz 7

Backsteingebäude am Dom - Teil der vom Verdener Bischof Eberhard von Holle 1578 gegründeten Lateinschule

Dom zu Verden (1323) - Detail an der Eingangstür

Dom zu Verden (1323) - Eingang zum Nebengebäude in der Domstraße

Fachwerkgebäude am Dom (1765) - Ersetzt den südlichen Kreuzgang des Doms und war früher Teil der Domschule

Fachwerkgebäude am Dom (1765) - Bildet mit seinem barocken Portal heute über den Kreuzgang den Eingang zum Dom