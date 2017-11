Die Dreiflüssestadt Passau ( [1] 2 3 4 5 6 7 )

Die Dreiflüssestadt Passau liegt am Zusammenfluss der Flüsse Donau, Inn und Ilz und verfügt über eine malerische historische Altstadt mit barockem Dom.

Stadtpfarrkirche St. Matthäus (1859) - Nach Plänen des Münchener Hofbaumeisters Friedrich Bürklein erbaut

Kettensteggebäude (1869) - Der Torbau für den ersten Kettensteg Deutschlands war bis 1910 in Nutzung

Dom St. Stephan (1668) - Brunnen im Innenhof des Doms

Dom St. Stephan (1668) - Die barocke Bischofskirche ist Bischofssitz und Hauptkirche des Bistums Passau

Dom St. Stephan (1668) - Die Domorgel ist mit 17.774 Pfeifen und 233 Registern die größte Domorgel der Welt

Passauer Tölpel - Der Steinkopf stammt von einer Figur des Doms, welcher bei dem Stadtbrand von 1662 zerstört wurde

Lamberg-Palais (1724) - Eine Gedenktafel erinnert daran, dass hier 1552 der Passauer Religionsvertrag abgeschlossen wurde

Lamberg-Palais (1724) - Es wurde durch den Linzer Johann Michael Prunner in seinem heutigen Erscheinungsbild errichtet

Drei-Flüsse-Eck - Der historische Stadtkern liegt auf der Halbinsel zwischen Donau (links) und Inn (rechts)