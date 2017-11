Die Fachwerkstadt Melsungen ( [1] 2 3 4 5 )

Die Stadt Melsungen im kurhessischen Bergland verfügt über eine geschlossene Fachwerkansicht im Altstadtbereich.

Fachwerkhaus am Bitzen

Bartenwetzerbrücke (1596) - Fachwerkhaus am Ende der Brücke

Bartenwetzerbrücke (1596) - Die massiven Pfeiler sind flussaufwärts mit starken Wellen- bzw. Eisbrechern versehen

Bartenwetzerbrücke (1596) - Die Renaissancebrücke wurde unter Landgraf Moritz erbaut

Fachwerkhäuser an der Brückenstraße

Bartenwetzerbrücke (1596) - Fachwerkhaus am Ende der Brücke

Die Burgstraße in Melsungen

Die Burgstraße in Melsungen

Die Burgstraße in Melsungen

Die Burgstraße in Melsungen