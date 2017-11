Schloss Philippsruhe in Hanau-Kesselstadt ( [1] 2 )

Das Schloss Philippsruhe am Main ist eines der bedeutendsten Kultur- und Baudenkmäler Hanaus

Schloss Philippsruhe (1712) - Das Gärtnerhaus dient heute der Lebenshilfe als Unterkunft

Schloss Philippsruhe (1712) - Der barocke Garten wurde zwischen 1840 und 1880 durch den schwedischen Gartenbaumeister Jens Person Lindahl in einen englischen Landschaftsgarten umgestaltet

Schloss Philippsruhe (1712) - Der Weiher wurde zur 2. Hessischen Landesgartenschau im Jahr 2002 wiederhergestellt

Schloss Philippsruhe (1712) - Das heutige Haupttreppenhaus mit dem vorgelagerten Säulenportikus wurde zusammen mit der Kuppel von 1875 bis 1880 erbaut

Schloss Philippsruhe (1712) - Der Löwe nach Christian Daniel Rauch bewacht den Eingang

Schloss Philippsruhe (1712) - Nebengebäde am südöstlichen Ende

Orangerie (1723) - Die Orangerie ist Graf Johann Reinhard III. von Hanau-Lichtenberg zu verdanken

Schloss Philippsruhe (1712) - Die Philippsruher Allee liegt auf der Hauptachse der Schlossanlage und führt direkt auf den Mittelrisaliten des Schlosses zu

Schloss Philippsruhe (1712) - Die Einfriedung des Schlosses besteht aus Sandsteinpfeilern mit Kette

Schloss Philippsruhe (1712) - Das schmiedeeiserne Tor entstammt einer Neugestaltung unter dem Landgrafen Friedrich Wilhelm im Jahr 1880