Der Hanauer Stadtteil Kesselstadt ( [1] 2 )

Kesselstadt ist seit 1907 ein Stadtteil von Hanau. Im Mittelalter war Kesselstadt ein Fischerdorf am Main, das zur Herrschaft und späteren Grafschaft Hanau gehörte.

Fachwerkhäuser in der Bienenstraße

Bürgerhaus Reinhardskirche (1734) - Wurde bis 1818 als lutherische Kirche genutzt und ist seit 1977 Bürgerhaus und Vereinstreffpunkt

Bürgerhaus Reinhardskirche (1734) - Das Untergeschoss der Kirche wurde als lutherische Schule und Wohnung des Schulmeisters genutzt

Gasthaus "Zum Rothen Löwen" (1727) - Hier trafen sich Kesselstädter Fischer und Bauern zum Dämmerschoppen

Gasthaus "Zum Rothen Löwen" (1727) - Der älteste Hanauer Gasthof wird im Volksmund "Zum blutigen Knochen" genannt

Blick der Mittelstraße entlang in Richtung Schloss

Fachwerkhaus in der Mittelstraße an der Einmündung der August-Seibel-Straße

Jazzkeller - Die Villa wird heute vom Jazzkeller Hanau genutzt

Anker - Das Fachwerkhaus wird heute als Landgasthof genutzt

Friedenskirche (1904) - Der Architekt Heinrich Jassoy entwarf die Kirche im neugotischen Stil