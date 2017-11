Die Brüder-Grimm-Stadt Hanau

Hanau ist Ausgangspunkt der deutschen Märchenstraße und ein bedeutendes Wirtschafts- und Einkaufszentrum im Rhein-Main-Gebiet.

Altstädter Rathaus (1538) - Ein an der Längsseite des Altstädter Marktes zwischen zwei steinernen Giebelwänden errichteter Fachwerkbau der Spätgotik und Frührenaissance

Altstädter Rathaus (1538) - Bereits um 1900 wurde vom Hanauer Geschichtsverein richtete ein Museum zur Stadtgeschichte hier eingerichtet

Brüder Grimm-Nationaldenkmal (1896) - Am Nationaldenkmal beginnt die von Hanau nach Bremen führende deutsche Märchenstraße

Brüder Grimm-Nationaldenkmal (1896) - Der Bildhauer der Figurengruppe ist Syrius Eberle aus München

Neustädter Rathaus (1733) - Das Zentrum der heutigen Innenstadt bildet der Marktplatz mit Neustädter Rathaus und dem davor stehenden Nationaldenkmal der Brüder Grimm

Neustädter Rathaus (1733) - Das Doppelwappen am Frontgiebel ist gehört den Grafen Johann Reinhard III. und seiner Frau Friederike von Brandenburg-Ansbach

Neustädter Rathaus (1733) - Die Stadtpatronin Hanovia zeigt mit ihrem Wappen das Datum der Fertigstellung des Gebäudes an