Eppingen liegt im Nordwesten Baden-Württembergs und ist eine Station an der südlichsten Route der Deutschen Fachwerkstraße

Ehemalige Ratsschaenke (1483) - Alemannisch abgezimmerte Ständerbohlenbau

Spechtsche Haus (ca. 1580) - Die heute massiven Außenwände des Erdgeschosses bestanden ursprünglich auch aus Fachwerk

Bäckerhaus (1412) - Das älteste bekannte Fachwerkhaus im Kraichgau

Alte Universität (1495) - Während der Pest fand hier 1564/65 ein Teil der Heidelberger Artistenfakultät Unterkunft

Alte Universität (1495) - Das größte und höchste Fachwerkhaus in Eppingen ist im Stile eines spätmittelalterlichen Kaufhauses gebaut

Schwebegiebelhaus (1450) - Seltene alemannische Giebelkonstruktion

Baumann'sche Haus (1582) - Der dreigeschossige Giebel überkragt die Straße dreimal

Baumann'sche Haus (1582) - Das schönste und bedeutenste Bürgerhaus zwischen dem Schwarzwald und dem Odenwald

Ehemalige Katharinenkapelle (1450) - Das 10 m langem "Totentanz"-Gemälde stammt aus dem Jahr 1991

Altstädter Kirche (1435) - Longinuskreuz an der katholischen Stadtkirche Eppingen