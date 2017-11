Der Waldfriedhof in Darmstadt ( [1] 2 3 4 )

Der Waldfriedhof in Darmstadt wurde 1914 zu Beginn des ersten Weltkrieges nach Plänen von August Buxbaum angelegt. Der hufeisenförmige Friedhof wird symmetrisch durch den großen Hauptweg (Nord-Süd-Achse), mehrere Diagonalen sowie Rundwege erschlossen.

Der Waldfriedhof wird als Baudenkmal geführt

Übersichtsplan des Waldfriedhofs

Lage der Prominentengräber

Eisentür des Nebeneingangs

Geschäfte am Friedhof

In dem halbrunden Säulengang sind Grüfte angelegt worden

Zwei Säulen mit Urnen flankieren den Eingang zum Vorplatz des Friedhofs

Neben dem Portal und dem halbrunden Säulengang befindet sich auf der Ost- und Westseite zwei symmetrisch gestaltete Kuppelbauten mit 17,5 m Durchmesser

Vorplatz des Friedhof mit Kuppelbau