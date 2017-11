Das alte Darmstadt, das Zentrum des Jugendstils ( [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 )

Im zweiten Weltkrieg wurden 99 Prozent der Alt- und Innenstadt Darmstadts zerstört. Trotzdem gibt es immer noch rund 670 Kulturdenkmäler, mit ungefähr 1.600 zugehörigen Gebäuden in der Stadt und deren Ortsteile.

Hauptbahnhof (1912) - Friedrich Pützer wurde 1908 mit der Erbauung beauftragt

Hauptbahnhof (1912) - Innenansicht der Eingangshalle

Hauptbahnhof (1912) - Der Fürstenbahnhof war ein für den Landesherrn geschaffener eigenen Eingang mit Zugang zu den Zügen (Fürstenbahnsteig)

Hauptbahnhof (1912) - Detail an der Fassade des Fürstenbahnhofs

Hauptbahnhof (1912) - Der Darmstädter Hauptbahnhof verfügt über eine große Eingangshalle

Bank für Handel und Industrie (1875) - Von Philipp Berdellé bei den alten Bahnhöfen erbaut

Bank für Handel und Industrie (1875) - Das Gebäude wurde nach dem zweiten Weltkrieg um zwei Stockwerke erhöht

Bank für Handel und Industrie (1875) - Die Skulpturen von Valentin und Heinrich Barth nach Modellen von August Drach

Bayrischer Hof - Baumeister Johann Wilhelm Pfannmüller erbaute das Haus in der alten Vorstadt