Verkehrsbauten in Berlin



Die Metropole Berlin ist ein wichtiger Verkehrsknotenpunkt in Europa und verfügt mit der 1902 eröffneten U-Bahn und der 1924 gegründeten S-Bahn über ein exzellent ausgebautes Nahverkehrsnetz. Mit Verwirklichung des Pilzkonzeptes erhielt der Regional- und Fernverkehr der Bahn zusätzlich zu der in Ost-West-Richtung angelegten Stadtbahn eine unterirdische Regional- und Fernverkehrsverbindung in Nord-Süd-Richtung