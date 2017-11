Sehenswürdigkeiten in Paris ( [1] 2 3 4 5 )

Die Stadt Paris liegt an der Seine ist nicht nur in politischer Hinsicht das traditionelle Zentrum Frankreichs

Triumphbogen (1836) - Napoleon gab den Triumphbogen 1806 nach der Schlacht von Austerlitz in Auftrag

Triumphbogen (1836) - Die ewige Flamme der Erinnerung kennzeichnet das unter dem Bogen liegende Grabmal des unbekannten Soldaten aus dem Ersten Weltkrieg

Triumphbogen (1836) - Am 240 m durchmessenden Place Charles de Gaulle münden sternförmig zwölf große Pariser Straßen

Avenue des Champs Elysées - Tor an der Hofeinfahrt zu Thai-Airways

Grand Palais (1900) - Das für die Weltausstellung errichtetes Ausstellungsgebäude dient heute den staatlichen Museen als Galerie für Wechselausstellungen

Grand Palais (1900) - Bronzequadrigen als Dachbekrönung oberhalb des Einganges

Les Arcades des Champs-Elysées (1928) - Unter Denkmalschutz stehender Durchgang zur Rue de Ponthieu

Théâtre Marigny - Ende Februar ist bereits der Frühling zu erkennen

Avenue des Champs-Élysées - Eine der bekanntesten Prachtstraßen der Welt

Avenue des Champs-Élysées - Blick in Richtung Allée Marcel Proust