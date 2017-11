Die autonome Region Åland ( [1] 2 3 4 )

Die demilitarisierte Region Åland am Eingang zum Bottnischen Meerbusen besteht aus 6.500 Inseln und Schären.

Flaggen am Fährterminal in Eckerö

Die Flagge der autonomen Region Åland

Fähre Skiftet (1985) - Die 48,52 m lange und 10,72 m breit Fähre bei der Einfahrt in Kökar

Kirche St. Michael (12. Jhd.) - König Gustav IV. Adolf hielt sich während des Schwedisch-Russischen Krieges im Jahr 1808 hier 6 Wochen auf

Kirche St. Michael (12. Jhd.) - Die Kirche ist der ältesten Teile der Gemeinde

Kirche St. Michael (12. Jhd.) - König Gustav Wasa und sein 300 Mann starkes Gefolge waren 1556 für einige Tage in der Gemeinde

Eine Holzfigur am Campingplatz

Abendlicher Sonnenuntergang auf Föglö

Detailaufnahme der Felsen